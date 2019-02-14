Прокуратура нашла в магнитогорском СИЗО множественные нарушения режима и пожарной безопасности

Магнитогорская прокуратура внесла представление начальнику СИЗО-2, в котором надзорное ведомство нашло множество нарушений, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Например, осужденные не были обеспечены необходимыми вещами. Также выявлены нарушения в части несоблюдения требований пожарной безопасности.

При проверке также было установлено, что осужденного, который ранее не раз становился гостем изолятора и никак после этого не хотел вставать на путь исправления, администрация СИЗО не попыталась перевести в более строгие условия содержания.