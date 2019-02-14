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Политика Сибирский ФО В России

Задержанный в Новосибирске зампредседатель СО РАН занимался развитием Академгородка

В Новосибирске задержали зампредседателя СО РАН Ивана Благодыря. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, для проведения следственных мероприятий его уже доставили во Владивосток. Впрочем, до сих пор остается неизвестной причина задержания. При этом "Пятый канал" утверждает, что второй по статусу человек в Сибирском отделении наук подозревается в хищениях средств, предназначенных для борьбы с лесными пожарами.

Новосибирский журналист, редактор сетевого СМИ "Родные берега" Ерлан Байжанов напоминает, что после реформы науки РАН и его Сибирское отделение стали экспертными сообществами, однако академики по-прежнему управляют землей и собственностью. Он также отмечает, что Благодырь активно занимался недавно анонсированным проектом Академгородок 2.0, который, как предполагалось, даст новое дыхание сибирскому научному кластеру.

"Академгородок, так или иначе, мелькает с проектом "Академгородок 2.0". Иван Благодырь занимался этим проектом, по крайней мере, его курировал, понятно, что его задержание привлекло внимание. Кроме того, он не последний человек в Сибирском отделении РАН", – говорит Байжанов.

"Смысл проекта "Академгородок 2.0" не в развитии СО РАН, а в развитии научных институтов, которые с 2013 года находятся в ведении Министерства науки и высшего образования (ранее ФАНО России). Повторюсь, после реформы науки СО РАН – это своего рода клуб академиков. Но многие по инерции верят, что Сибирское отделение РАН – серьезная организация, с которой можно и нужно иметь дело. Любопытно, но в это верят и в самом СО РАН. На практике Сибирское отделение на деле просто выполняет роль координатора между властью и научными институтами. Отмечу, что в оперативном же управлении у академиков остался большой комплекс непрофильного: магазины, рестораны, складские базы и значительная часть территории Советского района Новосибирска", – добавляет он.

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Задержанный в Новосибирске зампредседатель СО РАН занимался развитием Академгородка

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Теги: СО РАН, академия наук, академия, задержание



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