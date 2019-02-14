В Подмосковье задержан один из подозреваемых в нападении на известного общественника

В Подмосковье задержан один из подозреваемых в нападении на известного общественного деятеля. Его уже допросили следователи.

Напомним, все случилось вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово: двое неизвестных в масках напали на мужчину. Злоумышленники нанесли ему удары по голове, предположительно, битами, и скрылись.

В результате мужчина скончался. Сообщалось, что убитый - глава подмосковного отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Дмитрий Грибов.

Фото с места нападения

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, по подозрению задержан 57-летний местный житель, он уже допрошен. Также изъят его автомобиль и два мобильных устройства, а дома найдена одежда с явными следами преступления.

Как удалось выяснить следователем, нападение было совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между задержанным и его жертвой. Оказалось, что подозреваемый ранее был судим за причинение среднего вреда здоровью убитого мужчины.

В СКР подчеркнули, что нападение никаким образом не связано с деятельностью последнего в общественных организациях. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Розыск его подельника продолжается.