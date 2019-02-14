В Подмосковье задержан один из подозреваемых в нападении на известного общественника

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

В Подмосковье задержан один из подозреваемых в нападении на известного общественника

В Подмосковье задержан один из подозреваемых в нападении на известного общественного деятеля. Его уже допросили следователи.

Напомним, все случилось вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово: двое неизвестных в масках напали на мужчину. Злоумышленники нанесли ему удары по голове, предположительно, битами, и скрылись.

В результате мужчина скончался. Сообщалось, что убитый - глава подмосковного отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Дмитрий Грибов.

место убийства Дмитрия Грибова в Подмосковье(2019)|Фото: mosobl.sledcom.ru

Фото с места нападения

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, по подозрению задержан 57-летний местный житель, он уже допрошен. Также изъят его автомобиль и два мобильных устройства, а дома найдена одежда с явными следами преступления.

Как удалось выяснить следователем, нападение было совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между задержанным и его жертвой. Оказалось, что подозреваемый ранее был судим за причинение среднего вреда здоровью убитого мужчины.

В СКР подчеркнули, что нападение никаким образом не связано с деятельностью последнего в общественных организациях. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Розыск его подельника продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Подмосковье задержан один из подозреваемых в нападении на известного общественника

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественник, нападение, Подмосковье, задержанный, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2019 08:15 Мск В Подмосковье известного правозащитника до смерти забили битами

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 392

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети