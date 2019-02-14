ВСУ ведут обстрел ДНР по всем направлениям

Украинская армия с утра ведет массированный обстрел территории ДНР почти по всем направлениям, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ используют тяжелое вооружение. Меньше, чем за час, они только на Донецком направлении выпустили более 80 мин калибром 120 и 82 мм. Также обстрел идет на юге ДНР и в районе Горловки. Под обстрелом окраины Донецка: аэропорт, Старомихайловка, Спартак, Жабичево, - а также населенные пункты Ленинское, Коминтерново, Ясиноватая и др. Информации о жертвах не поступало.

За минувшие сутки боевики Киева 35 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 450 боеприпасов, сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно украинский президент Петр Порошенко намекнул, что при нем мира в Донбассе не будет. Позже он добавил, что мир возможен только на условиях Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил, что если на Украине у власти будет "партия войны", то шансов на мирное решение конфликта нет.