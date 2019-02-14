Объединение школ в Екатеринбурге: департамент образования выдержал первую атаку родителей

В Екатеринбурге родителям учеников школы №1 в ходе собрания против объединения этого учебного заведения с гимназией №2, специализирующейся на изучении иностранных языков, удалось добиться главного: процесс слияния "первой" и "двойки" отныне зависит не только от чиновников, но и от позиции общественности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, во встрече приняла участие начальник департамента образования уральской столицы Екатерина Сибирцева. Зал воспринял её очень агрессивно, выступление то и дело прерывали выкриками из зала, сводившимся к позиции "оставьте нашу школу №1 в покое!" Чиновнице стоило немалых усилий не сорваться и не покинуть зал.

Главные выводы, которые можно сделать из выступления Сибирцевой, следующие.

Во-первых, никаких документов о реорганизации она лично не подписывала, конкретных планов объединения пока нет, есть лишь идея, базирующаяся на типовом документе о реорганизации учебных заведений. Пока речь идёт о создании одного юридического лица на базе двух школ, при котором №1 становится филиалом гимназии №2 - такие "тандемы" созданы и успешно себя зарекомендовали, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Но, по словам Сибирцевой, предложенную иерархию (главенство "двойки") можно и пересмотреть, если общественники выступят против.

"Реорганизация двух школ - процесс на несколько лет, а слияние коллективов и формирование нормальной среды - это десятилетия", - подчеркнула глава департамента образования, добавив, что объединения точно не будет в 2019 году.

Во-вторых, новое здание у школы №1 отбирать никто не собирается, увольнять педагогов тоже. Более того, в случае объединения штат придётся увеличить.

В-третьих, тестировать детей из школы № 1 при переводе в гимназию №2 (с её лингвистической спецификой) не станут, поскольку ученики окажутся внутри единого образовательного центра.

В-четвёртых, начальная школа останется неизменной. Но пятиклассникам предложат дополнительные занятия по различным профилям во внеурочное время - от технических до гуманитарных дисциплин. С 8-го класса ученики пройдут анкетирование и психологические тесты, после чего вместе с родителями выберут "профильный" класс с учётом предрасположенности подростка к будущей профессии. При этом "двойка" сохранит гуманитарный профиль, а в "первой" усилят изучение физики, химии и математики.

Об этом рассказала уже директор гимназии №2 Светлана Тренихина. Она приняла участие в непростом диалоге, оказавшись, как и Сибирцева, перед аудиторией, заранее настроенной если не агрессивно, то недоброжелательно.

Тем не менее, Тренихина смогла успокоить собрание ремаркой, что если причина недовольства в том, что её видят "объединённым директором" двух школ, то это не проблема: её лично устраивает положение, которое она занимает в "двойке".

Отметим, что директор школы №1 Галина Милинцева в эти дни находится на больничном, поэтому на собрании присутствовала её заместитель по воспитательной работе Светлана Васильева. Свои суждения по теме она в ходе встречи не обозначила, а в дальнейшем от комментариев отказалась.

В итоге родители, педагоги и чиновники решили создать совместную рабочую группу, которая займётся официальным оформлением проекта реорганизации двух школ, разработкой предложений, возникающих по ходу такого оформления, и разрешением конфликтных ситуаций. Группа соберётся первого марта, к этому сроку Сибирцева пообещала сформулировать со стороны департамента образования Екатеринбурга предложения по объединению учебных заведений.

Папа первоклассника школы №1 Сергей Казанцев, выступавший на собрании и первым записавшийся в рабочую группу, поделился с Накануне.RU своими впечатлениями от встречи.

"Лично для меня стало понятно, что руководство гимназии №2 и департамент образования города официально открестились от "фейков", гуляющих в Интернете на эту тему, - сказал родитель. – Думаю, получив соответствующий резонанс, эти стороны будут более внимательно относиться к происходящему. И надеюсь, что определённый сегодня порядок действий будет реализован, до 1 марта ждём вариант объединения от департамента. Дальше начнём искать компромисс. В любом случае будем добиваться, чтобы интересы наших детей были соблюдены".