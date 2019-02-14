Продукция "Газпромнефть" будет замещать импортные аналоги на предприятиях Курганской области

Компания "Газпромнефть" будет снабжать предприятия Курганской области смазочными материалами в рамках программы импортозамещения. К такой договоренности пришли врио губернатора региона Вадим Шумков и председатель правления компании Александр Дюков на инвестиционном форуме в Сочи.

Помимо импортозамещения стороны договорились о поставках в Зауралье современных битумных материалов для строительства дорог, а также для сферы ЖКХ.

"Объем заказов компании в 2019 году увеличится в два раза и составит около 2 млрд рублей. Для Курганской области - это новые рабочие места и увеличение налоговых отчислений в бюджеты области и муниципалитетов", - сказал Вадим Шумков.

Глава Зауралья добавил, что в этом году в области начнутся масштабные дорожные строительно-ремонтные работы.

"Предстоит отремонтировать сотни километров региональных и муниципальных дорог", - добавил Шумков.

Также планируется расширить сотрудничество региона с "Газпромнефтью" по реализации в регионе социальных и волонтерских проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.