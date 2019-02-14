Россия благодаря сделке ОПЕК+ заработала 6 трлн

Сделка об ограничении добычи нефти принесла России 6 трлн руб., сказал министр энергетики РФ Александр Новак. Дополнительный доход нефтяных компаний он оценил в 2,5 трлн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Большинство мировых экспертов сходится в оценке, что нефть без сделки могла бы строить $30 за баррель, а переизбыток был бы огромный, сказал министр.

Напомним, сделка ОПЕК + действует с 2016 г. Страны, подписавшие соглашение, планируют создать альянс для формирования глобальной энергетической политики.