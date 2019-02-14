14 Февраля 2019
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Экономика В России

Силуанов: Власти помогут банкам в случае новых американских санкций

Возможные новые санкции Вашингтона против госдолга России прежде всего ударят по иностранным инвесторам, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

США "сами себе выстрелят в ногу", отметил чиновник на Российском инвестиционном форуме.

Силуанов также заявил, что совместно с ЦБ создана достаточная база для реагирования на ограничения в отношении российских банков. В том числе в случае санкций возможна господдержка кредитных организаций, передает ТАСС.

Напомним, по данным Reuters, группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом на Украине.

Если проект закона будет принят Конгрессом и одобрен президентом Трампом, он будет включать новые ограничительные меры в отношении российского банковского и энергетического сектора, а также госдолга РФ.

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Силуанов: Власти помогут банкам в случае новых американских санкций

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Теги: антон силуанов, санкции, банки



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