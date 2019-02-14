Глава Зауралья договорился о внедрении в регионе системы "Умный город"

Глава Зауралья Вадим Шумков в Сочи подписал соглашение с президентом "Ростелекома" Михаилом Осеевским о внедрении на территории Курганской области проекта "Умный город".

По словам Шумкова, это направлено на улучшение качества жизни граждан, которое невозможно без применения современных подходов и внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Участие в программе - очередной шаг на пути повышения инвестиционной привлекательности", - отметил Вадим Шумков.

Ростелеком будет работать с государственными заказчиками по принципу сервисной модели и решать коммуникационные задачи под ключ.

"Умный город" - концепция, в основе которой лежит населенный пункт, использующий разнообразные информационные технологии для более эффективного функционирования всех своих служб и систем.