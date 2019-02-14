Глава "Газпром нефти": К 2035 году половина мощностей по добыче нефти остановит работу

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России

Глава "Газпром нефти": К 2035 году половина мощностей по добыче нефти остановит работу

До 2035 г. 50% мощностей, которые сегодня ведут добычу, прекратят работу по естественным причинам. Об этом глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Дюкова, для "Газпром нефти"эта доля даже больше. Для сохранения добычи компания бурит больше высокотехнологичных скважин - их доля превышает 70%.

Россия имеет дело с естественным ухудшением запасов, сказал Александр Дюков, продуктивность залежей, с которыми работает "Газпром нефть" за восемь лет снизилась в шесть раз. Сегодня задача российских компаний - заместить выпадающие мощности.

Как сообщало Накануне.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе - одном из основных нефтяных регионов - добыча к 2036 г. снизится с 236 млн т до 175,9 млн т.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава "Газпром нефти": К 2035 году половина мощностей по добыче нефти остановит работу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Дюков, Газпром нефть, Российский инвестиционный форум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 392

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети