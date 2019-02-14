Глава "Газпром нефти": К 2035 году половина мощностей по добыче нефти остановит работу

До 2035 г. 50% мощностей, которые сегодня ведут добычу, прекратят работу по естественным причинам. Об этом глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Дюкова, для "Газпром нефти"эта доля даже больше. Для сохранения добычи компания бурит больше высокотехнологичных скважин - их доля превышает 70%.

Россия имеет дело с естественным ухудшением запасов, сказал Александр Дюков, продуктивность залежей, с которыми работает "Газпром нефть" за восемь лет снизилась в шесть раз. Сегодня задача российских компаний - заместить выпадающие мощности.

Как сообщало Накануне.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе - одном из основных нефтяных регионов - добыча к 2036 г. снизится с 236 млн т до 175,9 млн т.