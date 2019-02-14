Главный тренер клуба Головина дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Лиги 1.

Португальский специалист наказан из-за своего поведения в выездной игре с "Монпелье": в конце матча он резко не согласился с судьей, который удалил Жемерсона. Таким образом, Жардим не будет руководить своей командой во встрече с "Лионом", которая пройдет 24 февраля.

Напомним, в январе Леонарду Жардим вновь возглавил "Монако" после отставки Тьерри Анри.

Отметим, за "монегасков" выступает российский полузащитник Александр Головин. Недавно он был признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Франции.