14 Февраля 2019
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Происшествия В России Крым

ФСБ в Крыму проводит обыски у участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Сотрудники ФСБ проводят обыски у трех жителей Крыма, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Как сообщили агентству Крыминформ в ведомстве, возбуждены уголовные дела.

Напомним, в начале октября 2017 года силовики задержали в Крыму четырех предполагаемых участников ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации"Таблиги Джамаат" и шестерых участников "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами". Суд отправил всех задержанных под арест, заведены уголовные дела.

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ФСБ в Крыму проводит обыски у участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

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Теги: Крым, ФСБ, Хизб ут-Тахрир



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