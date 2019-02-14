ФСБ в Крыму проводит обыски у участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Сотрудники ФСБ проводят обыски у трех жителей Крыма, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Как сообщили агентству Крыминформ в ведомстве, возбуждены уголовные дела.

Напомним, в начале октября 2017 года силовики задержали в Крыму четырех предполагаемых участников ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации"Таблиги Джамаат" и шестерых участников "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами". Суд отправил всех задержанных под арест, заведены уголовные дела.