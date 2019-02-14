В подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры

В этом году кампания по зачислению детей в первые классы Екатеринбурга провалилась. Во-первых, портал Госуслуг в очередной раз доказал, что не может работать без технических сбоев, во-вторых, в школьные дела вмешалась прокуратура, а в-третьих, первые классы будут набирать "под завязку". Можно сказать, что команда нового главы города Александра Высокинского не до конца справилась очередным, традиционным для мэрии испытанием, исходя из волны недовольств родителей. Но власти обещают, что таких проблем больше не будет. По некоторым данным, в подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ночь с 31 января на 1 февраля екатеринбургские родители успели записать детей в нужную школу, несмотря на то, что портал Госуслуг не выдержал большой нагрузки и работал очень медленно, а некоторым и вовсе приходило в ответ "отказ в предоставлении услуги" или "ошибка".

В связи с этим более 400 человек заявили в прокуратуру Екатеринбурга на Госуслуги из-за плохой работы. После этого, за день до опубликования приказов о зачислении, люди потеряли свою очередь из-за технических проблем. Списки начали формировать по времени подачи заявления. Поэтому многих "отбросило" на 40-50 мест назад, а кому-то повезло, и их подняли на 30 мест вперёд. Подвижка произошла из-за рассмотрения жалоб родителей.

Теперь уже другие родители начали брать штурмом департамент образования. Чтобы решить эту проблему, власти начали зачислять в школы города практически всех, кто подавал заявление. Таким образом, в некоторых образовательных учреждениях появилось по несколько десятков первых классов, в частности, в микрорайонах Академическом и Краснолесье.

По словам вице-мэра уральской столицы Анатолия Гагарина, в последующие годы таких проблем не будет. Он также считает, что новая команда Высокинского показала хороший уровень организации зачисления детей.

"Проблема, которая была, чисто технического плана, и её последствия были преодолены на хорошем уровне. Все заявки были учтены, поэтому люди получат возможность водить детей в нужные им школы. Вопросы по данному инциденту больше не к департаменту образования, а к тем формам, которые осуществляли эту процедуру", - добавил он.

В дальнейшем специалисты учтут такой большой поток заявок и установят более мощную технику.

Безусловно, нельзя винить только сайты и обеспокоенных родителей. Дело в том, что в Екатеринбурге, да и в других городах России, недостаточно школ. Жилые комплексы появляются ежегодно, а школы – нет. Из-за этого возникает ситуация "40 детей в один класс и несколько смен". Жители города уверены, что если с каждым ЖК строить рядом образовательное учреждение – не будет проблем и "ночного дозора" в конце января.

По данным Гагарина, этот вопрос действительно очень острый. До 2023 года запланирован ремонт, реконструкция и строительство более 50 школ. Этот вопрос находится в числе приоритетных.

А вот депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, который входит в комиссию по развитию образования и науки, называть работу властей в данном направлении отличной не стал. Его оценка по пятибалльной шкале – три.

"Я уверен, что большинство проблем, которые сейчас есть, будут устранены. По вопросу зачисления детей у родителей есть целый ряд предложений. Например, разделить время подачи заявлений по районам, а для тех, у кого двойняшки, подавать заявку в одном окне на двоих детей одновременно. Также предлагают рассмотреть возможность попадания первоклассников в гимназии из любого района города. Думаю, что Екатерина Александровна [Сибирцева] сделает всё, чтобы учесть эти пожелания", - сообщил коммунист.

Глава уральского родительского комитета (УРК) Евгений Жабреев предположил, что такие сбои при записи детей кому-то на руку. В связи с этим Роскомнадзор по просьбе прокуратуры организовал проверку.

"То, что произошло в этом году - из ряда вон выходящее. Прокуратура привлекла к проверке Роскомнадзор. В УРК и в ведомство поступала информация, что все эти проблемы создают не с чистой руки. Есть хакеры, которые завязаны на администрации, и сайт зависает для того, чтобы в этот момент обработать нужные заявления, а других – оставить за бортом. Бюрократическая машина продолжает работать. Если этот факт подтвердится, то виновные будут наказаны. Если же причина в самой системности, то департамент образования некачественно проработал ошибки прошлого года", - заявил он.

Для примера он рассказал о жалобах родителей, которые являются специалистами в IT-сфере. По данным Жабреева, в прокуратуру такая информация также поступала. В курсе и уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.

Дать оценку муниципалитету он не смог, потому что жалобы от родителей продолжают поступать. А что касается "резиновых школ", то Жабреев не отрицает тот факт, что придётся передать под классы актовые залы и другие помещения, а может и вовсе, будут предоставлять отдельные здания.

Официально приём детей в первые классы продолжится до 5 сентября. В некоторых школах ещё могут оставаться свободные места для детей, которые проживают не на закреплённой территории.