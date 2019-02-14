14 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске торговый комплекс заподозрили в загрязнении реки Миасс

В Челябинске общественники заподозрили торговый комплекс в загрязнении реки Миасс. Грязный снег с парковки сбрасывали в реку, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Экочел".

Эко-активисты рассказали, что к ним поступило много обращений с жалобами на сброс снега в реку у ТК "Набережный". Общественники отправились к торговому комплексу, где опасения жителей подтвердились.

"По прибытии на место, волонтеры увидели, как дворники складывают снег в "телеги" и скидывают все с набережной реки. Попробовав задать пару вопросов, о том знают ли они, что весь этот грязный снег нельзя просто так скидывать в русло реки, работники незатейливо мотали головой, всячески уходя от ответа", - рассказали в общественной организации.

Эко-активисты уже направили обращения в региональное минэкологии и Росприроднадзор.

грязный снег, река Миасс,(2019)|Фото: vk.com/ecochel_74

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В Челябинске торговый комплекс заподозрили в загрязнении реки Миасс

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Теги: ТК, снег, река Миасс, экология,



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