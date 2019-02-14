14 Февраля 2019
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Минэнерго РФ готовит предложения по развитию нефтегазохимии

Министерство энергетики РФ разрабатывает предложения по поддержке развития нефтегазохимии в России, передает корреспондент Накануне.RU. Компаниям могут быть предоставлены налоговые льготы, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Россия занимает порядка 2% мирового рынка нефтегазохимии, сырье для этой продукции – этан, сжиженный газ – поставляется в составе сырой нефти. Для извлечения продуктов и их переработки необходимо перенастроить налоговую систему, рассказал министр.

"Потенциал рынка: на каждый рубль стимулирования эффект от 2 до 2,5 руб. добавленной стоимости", - рассказал Новак.

Компании, которые займутся выпуском нефтегазохимии смогут снизить НДПИ на объем использованной продукции, также рассматриваются варианты увеличения экспортной пошлины на отдельные позиции для увеличения привлекательности переработки внутри страны.

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Минэнерго РФ готовит предложения по развитию нефтегазохимии

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Теги: Российский инвестиционный форум, Анлександр Новак, нефтегазохимия



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