14 Февраля 2019
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Наука и техника За рубежом

Американцы изобрели назальный спрей от депрессии

Компания Johnson and Johnson разработала назальный спрей для лечения депрессии.

Лекарство носит название "Эскетамин". Он представляет из себя аналог анестетика кетамина, который также используется как наркотик для вечеринок, пишет Regnum.

Эскетамин будет использоваться для лечения глубокой депрессии у пациентов, которым не помогло хотя бы два различных метода лечения.

Отметим, ранее был найден ген, ответственный за депрессию.

Международный коллектив ученых обнаружил 44 вариации генов, которые влияют на развитие депрессии. При этом каждый человек обладает как минимум несколькими из них.

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Американцы изобрели назальный спрей от депрессии

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Теги: депрессия, спрей



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