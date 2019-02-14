14 Февраля 2019
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Экономика Центральный ФО

Антон Силуанов: За день до начала реализации нацпроектов не распределено 100 млрд рублей

15 февраля наступает срок начала реализации национальных проектов, однако неподписанными остаются денежные соглашения по субсидиям и целевым показателям на сумму порядка 100 млрд руб. Об этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил на Российском инвестиционном форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Из более чем 1800 соглашений подписаны 1300, рассказал вице-премьер, на завершение подписания остается два дня.

"Если мы этого не сделаем, деньги поступят в Резервный фонд и оттуда ресурсы придется доставать по более сложным процедурам", - сказал Силуанов.

Он отметил, что сумма в 100 млрд руб. в разрезе нацпроектов - немаленькая, но за два дня ее удастся "существенно сократить".

Напомним, в 2019-2021 гг. на нацпроекты в бюджет заложено 5,6 трлн руб.

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Антон Силуанов: За день до начала реализации нацпроектов не распределено 100 млрд рублей

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Теги: национальные проекты, Антон Силуанов



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