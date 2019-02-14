В Перми отменили публичные слушания по проекту здания для общины "Хабад Любавич"

В Перми отменены публичные слушания по вопросу строительства здания синагоги еврейской общины "Хабад Любавич". Постановление об отмене слушаний опубликовано на сайте гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Слушания должны были состояться сегодня в 18.00 в актовом зале общественного центра "Светлый". В мэрии пояснили, что мероприятие отменено по инициативе заявителя местной иудейской религиозной организации "Еврейская община города Перми".

У общественников отмена мероприятия вызвала недовольство.

"Отмена слушаний - беспрецедентное хамство со стороны администрации города и инициаторов слушаний общины "Хабад Любавич", потому что подготовка продолжалась две недели, проделана большая работа, департаментом по градостроительству и архитектуре, в том числе. Собраны тысячи подписей, которые должны были быть сегодня переданы в комиссию по землепользованию и застройке, распространены сотни объявлений об этих слушаний по микрорайону, десятки людей заявились на выступления на этих слушаниях, готовились к ним, СМИ внесли в расписание это мероприятие и за сутки до окончания этих слушаний их отменяют. С какой стати? Это вообще беспрецедентный случай, когда так с публичными слушаниями поступают", - заявил активист Роман Юшков. Отметим, ранее он собирался выступить на публичных слушаниях.

По мнению Романа Юшкова публичные слушания отменили из-за того, что жители Перми были однозначно настроены против строительства синагоги. Несмотря на то, что во всех опросах фигурировало маскировочное название: "Еврейская община Перми", а юридическое лицо "Хабад Любавич" не указывалось. В голосовании о строительстве здания синагоги в группе "Мой город Пермь" участие приняли 2,5 тыс. человек. И 60% высказались категорически против. Именно потому слушания, которые, по словам Юшкова фактически состоялись, формально были отменены.

Отметим, община "Хабад Любавич" имеет скандальную репутацию. В 2016 г. она бесплатно получила участок земли в Перми для строительства своего центра, что стало причиной серьезного скандала. Заявка на выделение земли засекречена, а представители движения от комментариев и контакта с пермяками отказываются. Традиционная еврейская община Перми много раз говорила о том, что не имеет отношения к любавичским хасидам. Противники появления "хабадского" центра пытаются добиться признания общины экстремистской.