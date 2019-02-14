В Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания вспыхнул детский дом

В Нижнем Тагиле произошел пожар в детском доме-школе по улице Красногвардейской. Огонь потушили за 40 минут.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня в 9 часов 54 минуты. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала из спального корпуса: всего были эвакуированы 17 человек, из них 11 детей.

Дознаватели установили, что пожар возник в одной из спальных комнат на втором этаже, а большая горючая загрузка способствовала распространению огня на смежное помещение игровой комнаты. Площадь возгорания составила 24 кв.м, в течение 40 минут пожарные справились с огнем.

Как добавили в ведомстве, пострадавших нет. Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.