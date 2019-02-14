В Челябинске коммунальщики почистили двор, где накануне снег пришлось убирать инвалидам

В Челябинске коммунальщики почистили до асфальта дороги во дворе, где накануне инвалид-колясочник не смог выйти из подъезда из-за снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, за помощью он обратился в общество инвалидов Металлургического района. Лопаты в руки пришлось брать людям с ограниченными возможностями и добровольцам, чтобы убрать снег.

"Участвовали представители общества инвалидов Металлургического района и союза добровольцев России. Они всегда готовы идти навстречу и помогать слабозащищенным слоям населения: инвалидам, ветеранам, маломобильным группам населения", - рассказал руководитель общества инвалидов Металлургического района Владимир Корнев.

После сообщений в СМИ управляющая компания почистила двор. Коммунальщики за два часа убрали снег, а дороги почистили до асфальта. Убрали снег и у здания, где находится общество инвалидов Металлургического района.

"Даже тропинку от остановки до общества инвалидов до земли прочистили. Очень оперативно. Я благодарю все СМИ, которые подняли тему уборки снега, чиновники быстро отреагировали и оперативно все убрали", - рассказал Корнев Накануне.RU.

Напомним, 11 февраля первый заместитель главы города Наталья Котова раскритиковала подрядные организации и районные власти за плохую уборку снега.

"На мой взгляд, четырех дней, когда не было низких температур, вполне достаточно, чтобы привести город в надлежащий вид", - обратилась к присутствующим Котова.

За прошедшую неделю было зафиксировано почти 200 нарушений по уборке снега. Больше всего недочетов - на внутриквартальных территориях. Однако о проделанной работе отчиталось только трое глав из семи. На управляющие компании составлено 22 акта в Госжилинспекцию, которая рассмотрит вопрос об исполнении УК лицензионных требований.

Впрочем, эксперты указывают на проблемы в организации уборки в Челябинске в целом, не отрицая при этом и ответственность районов.