14 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске коммунальщики почистили двор, где накануне снег пришлось убирать инвалидам

В Челябинске коммунальщики почистили до асфальта дороги во дворе, где накануне инвалид-колясочник не смог выйти из подъезда из-за снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, за помощью он обратился в общество инвалидов Металлургического района. Лопаты в руки пришлось брать людям с ограниченными возможностями и добровольцам, чтобы убрать снег.

инвалиды убирают снег, Челябинск,(2019)|Фото: vk.com/kornevvladimir

"Участвовали представители общества инвалидов Металлургического района и союза добровольцев России. Они всегда готовы идти навстречу и помогать слабозащищенным слоям населения: инвалидам, ветеранам, маломобильным группам населения", - рассказал руководитель общества инвалидов Металлургического района Владимир Корнев.

После сообщений в СМИ управляющая компания почистила двор. Коммунальщики за два часа убрали снег, а дороги почистили до асфальта. Убрали снег и у здания, где находится общество инвалидов Металлургического района.

уборка снега, двор, УК,(2019)|Фото: vk.com/kornevvladimir

"Даже тропинку от остановки до общества инвалидов до земли прочистили. Очень оперативно. Я благодарю все СМИ, которые подняли тему уборки снега, чиновники быстро отреагировали и оперативно все убрали", - рассказал Корнев Накануне.RU.

уборка снега, двор, УК,(2019)|Фото: vk.com/kornevvladimir

Напомним, 11 февраля первый заместитель главы города Наталья Котова раскритиковала подрядные организации и районные власти за плохую уборку снега.

"На мой взгляд, четырех дней, когда не было низких температур, вполне достаточно, чтобы привести город в надлежащий вид", - обратилась к присутствующим Котова.

За прошедшую неделю было зафиксировано почти 200 нарушений по уборке снега. Больше всего недочетов - на внутриквартальных территориях. Однако о проделанной работе отчиталось только трое глав из семи. На управляющие компании составлено 22 акта в Госжилинспекцию, которая рассмотрит вопрос об исполнении УК лицензионных требований.

Впрочем, эксперты указывают на проблемы в организации уборки в Челябинске в целом, не отрицая при этом и ответственность районов.

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В Челябинске коммунальщики почистили двор, где накануне снег пришлось убирать инвалидам

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Теги: инвалиды, УК, снег, уборка снега, двор,



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Ранее 13.02.2019 16:46 Мск В Челябинске инвалидам пришлось самим убирать двор от снега

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