"Мы восстанавливаем ту историческую справедливость, которая должна быть". Краснознаменную группу могут вернуть на Плотнику в этом году

Власти Екатеринбурга планируют реализовать планы по восстановлению Краснознаменной группы с Орденом Ленина уже в этом году. В ближайшее время специалисты в области инженерии приступят к разработке предварительных вариантов по ее установке на Плотинке, передает корреспондент Накануне.RU

"Мы пока технически прорабатываем возможности реализации этого проекта, я думаю, что в ближайшее время инженеры придумают вариант с учетом замечаний экспертизы, которая проводилась в прошлом. Нужно сделать это безопасно и чтобы не мешало работе Плотины", - рассказал Накануне.RU замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

Напомним, памятник был демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. Орденом Екатеринбург был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс.

"В данном случае мы восстанавливаем ту историческую справедливость, которая должна быть", - говорит вице-мэр, отмечая, что власти рассматривают идею дополнить Орден Ленина, который был вручен Екатеринбургу, Орденами Ленина, полученными Свердловской областью. Таким образом, памятник с Орденами хотят объединить "в единый ансамбль".

Само решение о возвращении Краснознаменной группы было принято уже давно, по данным вице-мэра Гагарина, глава города Александр Высокинский думал над этим вопросом с момента своего назначения на пост мэра, но обнародовал это решение только сейчас. Это связано с тем, что мэр получил полную поддержку от ветеранов заводов, которые участвовали в создании этого трудового подвига, за что Екатеринбургу и был вручен Орден.

"Поэтому это решение давнее, проверенное так сказать и получившее поддержку со стороны общественности", - отмечает Гагарин.

Координатор свердловского отделения движения "Суть времени" Алексей Банников заявил Накануне.RU, что условия для возвращения Краснознаменной группы появились тогда, когда сменилась городская администрация.

"Старая администрация по какой-то причине принципиально не хотела идти ни на какой диалог с общественностью, игнорировала ее и делала вид, что никакой проблемы не существует практически в течение шести лет. После смены власти летом 2018 года пришли управленцы, у которых другое видение развития города, и одно из них - это восстановление исторической памяти, ее отражение в городском пространстве", - пояснил Банников.

Он отметил, что пока сложно сказать, будет ли реализована данная идея, однако, по его мнению, восстановление Краснознаменной группы является для мэрии беспроигрышным вариантом, потому что здесь совпадает и стратегическое видение, и желание общественности.

"Шансы достаточно велики. Мы, со своей стороны, постараемся в ближайшее время собрать все инициативные группы, выразить наше мнение и представить его в виде резолюции. Может быть, уже в марте проведем большую конференцию с привлечением ветеранских и общественных организаций и таким образом окажем администрации всевозможную поддержку", - пообещал Банников.

Анатолий Гагарин, в свою очередь, сообщил Накануне.RU, что власти настроены в течение 2019 года активно обсуждать реализацию этого проекта вместе с представителями общественности и заводов. По его словам, в защиту Краснознаменной группы высказались в письме порядка 80-ти почетных членов Екатеринбурга и Свердловской области, а также одобрил такое решение и губернатор Евгений Куйвашев.

"То, что добрая воля администрации есть, очевидно для всех, кто боролся за ее восстановление. Технически, конечно, можно восстановить все уже в 2019-м. Другое дело, что если возьмут какой-то новый проект - а у нас такие проекты есть, которые не просто восстановят Краснознаменную группу, а возродят ее, с подсветкой и другими вещами - это может стать подороже и подольше по времени", - считает Алексей Банников.

Стоит отметить, что демонтаж Краснознаменной группы вызвал широкий общественный резонанс. В городе проходили митинги и пикеты с требованием вернуть памятник на Плотинку. Организаторами неоднократных протестных акций выступали представители движения "Суть времени" и коммунисты. Однако памятник так и не вернули.