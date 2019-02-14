СК: В махинациях "Фонда развития Нового Уренгоя" замешаны сотрудники мэрии газовой столицы

Бывшему исполнительному директору некоммерческой организации "Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой" Константину Михайлицкому вменяют кражу чужого имущества через продажу доли управляющей компании и неуплату налога на добавленную стоимость, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По мнению следователей, до июня 2015 г. сотрудники мэрии Нового Уренгоя и руководства фонда "увели" имущество через заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "УК "Динамика", принадлежавшей НКО. Его подписали в пользу бизнесмена по заведомо заниженной стоимости. Сумма ущерба – не менее 22 млн руб., полагают следователи.

Кроме того, в 2017 г. Михайлицкий, как полагает следствие, умышленно не отразил в налоговых декларациях продажу недвижимости по заключенным с региональным инновационно-инвестиционным фондом "Ямал" соглашениям для выплат по договорам займа. В итоге в федеральный бюджет не перечислили 58 млн руб. НДС.

Напомним, ранее стало известно о задержании Михайлицкого и обысках по делу в нескольких регионах страны.