"France Football" признал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Легендарный советский футболист Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии авторитетного французского журнала "France Football", передает корреспондент Накануне.RU.

Яшин, игравший за сборную СССР и проведший всю карьеру в московском "Динамо", опередил в списке недавно скончавшегося англичанина Гордона Бэнкса, становившегося чемпионом мира в 1966 году, и стражу ворот сборной Италии Дино Дзоффа, выигрывавшего первенство планеты в 1982 году. Бэнкс и Дзофф расположились на втором и третьем месте в списке.

Кроме этого, в десятку лучших по версии издания попали также нынешние голкиперы: Джанлуиджи Буффон, ныне играющий в "ПСЖ", первый номер сборной Германии Мануэль Нойер, защищающий цвета "Баварии", а также голкипер "Порту" Икер Касильяс. Они заняли 4-е, 5-е и 8-е места соответственно.

Кроме этого, в топ-10 также присутствуют датчанин Петер Шмейхель (6 место), немец Зепп Майер (7), голландец Эдвин ван дер Сар (9) и англичанин Питер Шилтон (10).

Стоит отметить, что Яшин до сих пор является единственным вратарем в истории, кому удалось завоевать "Золотой мяч" (награда лучшему футболисту года, вручаемая с 1956 года). В 1963 году, когда Яшин был удостоен награды, за 29 игр в чемпионате и Кубке СССР он пропустил всего 8 мячей.

В списке наград советского спортсмена - "золото" чемпионата Европы 1960 года и Олимпиады 1956 года, пять титулов чемпиона СССР и три Кубка СССР. Также Яшин считается специалистами одним из первых вратарей в мировом футболе, широко освоившим игру на выходах и по всей штрафной площадке.

Ранее великий спортсмен был признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (FIFA), а также неоднократно возглавлял списки лучших вратарей в ряде авторитетных футбольных изданий, навсегда вписав себя в историю мирового футбола.

Официальный плакат Чемпионата мира по футболу-2018 в России с изображением Яшина