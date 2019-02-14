14 Февраля 2019
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Политика В России

"За чей счет банкет?": россиян возмутило видео с известными чиновниками, которые веселятся на борту самолета

По интернету распространяется видео с известными российскими чиновниками, которые веселятся на борту самолета. Оно уже вызвало недовольство у пользователей Сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Судя по кадрам, в компании находятся бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Марина Ентальцева, возглавлявшая службу протокола председателя Правительства. Женщины поют песню "Ах, судьба моя, судьба", при этом все держат в руках бокалы.

"За наше аграрное лобби!", - произносит тост Ткачев в конце ролика.

Кто снял видео и выложил его в интернет - неизвестно. По данным СМИ, оно было снято в 2018 году.

Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать.

"Ну че народ, затянем пояса? Денег то нет!", " Гуляй, Расея﻿", "Все они там повязаны и продвигают свои интересы для набивания своих карманов", "За чей счет банкет?", - пишут в комментариях к видео.

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"За чей счет банкет?": россиян возмутило видео с известными чиновниками, которые веселятся на борту самолета

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Теги: Дворкович, Ткачев, Тимакова, самолет



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