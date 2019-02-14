В Третьяковке установили новую охранную систему картин, применяемую военными

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

В Третьяковке установили новую охранную систему картин, применяемую военными

В Третьяковской галерее после истории с кражей картины Архипа Куинджи установили новую систему охраны картин.

На полотна поставили датчики, которые позволяют постоянно отслеживать их местонахождение, а персонал получил спецбраслеты и пульт управления.

В случае прикосновения к картине сигнал приходит на браслет. После чего сотрудник музея получает сообщение о том, какую именно картину "потревожили" и может включить сигнал тревоги, передает Regnum.

Система разработана группой компаний "Стрелец". 13 февраля разработка была представлена вице-премьеру Юрию Борисову в военном технополисе "Эра" в Анапе.

Напомним, полотно Куинджи украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские. Позже картину передали Русскому музею.

Директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявлен выговор. Смотритель, которая находилась на выставке Куинджи во время похищения полотна художника, уволена по собственному желанию. В галерее сообщили, что она "была в оцепенении, не собралась и не выполнила служебные обязанности".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Третьяковке установили новую охранную систему картин, применяемую военными

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: третьяковская галерея, охранная система, куинджи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2019 11:52 Мск "Она была в оцепенении": Из Третьяковки после кражи полотна Куинджи уволилась смотритель
Ранее 31.01.2019 10:05 Мск Шубу, украденную из Третьяковки одновременно с картиной Куинджи, найти не удалось
Ранее 30.01.2019 17:28 Мск Похищенную картину Куинджи передали в Русский музей
Ранее 29.01.2019 17:53 Мск Обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки арестовали на два месяца
Ранее 29.01.2019 01:19 Мск Датчики и рентген: Третьяковка усиливает меры безопасности
Ранее 28.01.2019 10:55 Мск СМИ: На пропажу картины "Ай-Петри. Крым" обратили внимание только через 30 минут
Ранее 28.01.2019 08:15 Мск Украденная из Третьяковки картина Куинджи найдена на стройке
Ранее 28.01.2019 00:00 Мск Названа страховая стоимость похищенной картины Куинджи
Ранее 27.01.2019 20:41 Мск Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 387

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети