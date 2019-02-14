В Третьяковке установили новую охранную систему картин, применяемую военными

В Третьяковской галерее после истории с кражей картины Архипа Куинджи установили новую систему охраны картин.

На полотна поставили датчики, которые позволяют постоянно отслеживать их местонахождение, а персонал получил спецбраслеты и пульт управления.

В случае прикосновения к картине сигнал приходит на браслет. После чего сотрудник музея получает сообщение о том, какую именно картину "потревожили" и может включить сигнал тревоги, передает Regnum.

Система разработана группой компаний "Стрелец". 13 февраля разработка была представлена вице-премьеру Юрию Борисову в военном технополисе "Эра" в Анапе.

Напомним, полотно Куинджи украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские. Позже картину передали Русскому музею.

Директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявлен выговор. Смотритель, которая находилась на выставке Куинджи во время похищения полотна художника, уволена по собственному желанию. В галерее сообщили, что она "была в оцепенении, не собралась и не выполнила служебные обязанности".