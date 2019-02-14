Талия больше 90 см может оказаться в России "вне закона"?

Роспотребнадзор рассмотрит возможность применения в России наиболее эффективных мировых практик борьбы с ожирением, в том числе ведомство изучает опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см.

"Например, в Японии в рамках программы "Спасение нации" действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят "Метабо-закон", согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год", - цитирует РИА Новости главу ведомства Анну Попову. По ее словам, правительство Японии заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (~90 см), в то время как для женщин это 31,5 дюйм (~80 см).

"В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 см). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым они обязаны посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов",- отметила глава надзорного ведомства.

При этом, на вопрос, могут ли подобные практики и нестандартные подходы быть применены в России, Попова сообщила, что вопрос приемлемости наиболее эффективных практик для граждан России будет проработан.