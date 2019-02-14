14 Февраля 2019
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Общество В России

В России покроют дороги "суперасфальтом"

Около 1 тыс. км дорог в России в ближайшие два года планируется уложить по технологии "суперасфальт", пишет газета "Известия" со ссылкой на Росавтодор. В том числе он появится на крымской "Тавриде".

Технологию, которая позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона, зафиксируют в ГОСТе.

Предполагается, что применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта до 12 лет. При этом капитальный ремонт потребуется раз в 24 года.

Минусом "суперасфальта" можно назвать его высокую стоимость, поэтому он подойдет преимущественно для крупных федеральных проектов, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что Росавтодор официально разрешил асфальтоукладчикам менять дорожное покрытие во время осадков.

В рекомендациях компаниям и чиновникам говорится, что обновлять асфальт можно при температуре до -10 градусов и при небольших осадках. При этом оговаривается условие соблюдения технологий.

При этом в России дорожники и так часто укладывают асфальт в снег или дождь, сообщения об этом регулярно появляются в соцсетях.

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В России покроют дороги "суперасфальтом"

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Теги: суперасфальт, россия



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