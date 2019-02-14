США обсуждают увеличение своего военного присутствия в Польше

Вице-президент США Майкл Пенс, находясь в Варшаве, рассказал, что обсуждает возможность расширения американского военного присутствия в Польше. "Я везу назад [в Вашингтон] президенту [Дональду] Трампу и нашим лидерам в министерстве обороны ваши твердые убеждения на этот счет", – приводит ТАСС слова американского чиновника.

В соответствии с подписанной в прошлом году декларацией о стратегическом партнёрстве, Польша и США улучшают обмен разведывательной информацией, расширяют совместные военные учения и укрепляют сотрудничество в борьбе с угрозами в киберпространстве.

Пентагон пока не стал официально объявлять об увеличении американского контингента в Польше, несмотря на то, что американский посол в этой стране ранее называл этот вопрос уже решённым.

Американский президент дал понять, что наибольшей угрозой национальной безопасности Польши сейчас является именно Россия. Также Пенс посчитал, что Москва пытается расколоть НАТО при помощи своих резервов нефти и газа, нового арсенала ядерных вооружений, а также усилий, нацеленных на вмешательство в выборы.

Ранее в Пентагоне также собирались после консультаций с союзниками разместить в Восточной Европе свои крылатые ракеты наземного базирования. Не исключено, что они появятся именно в Польше.