Вашингтон не увидел признаков присутствия российских войск в Венесуэле

США не зафиксировали признаков присутствия российских военных в Венесуэле. Об этом заявил представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс на слушаниях в палате представителей.

По его словам, "были факты привлечения военной авиации, но признаков присутствия войск нет". Видеозапись слушаний опубликована на YouTube.

Ранее посол Боливарианской республики Венесуэла в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса опроверг слухи о прибытии в страну российских наемников.

Также подобную информацию назвал "уткой" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что военные из частной армии приехали в Венесуэлу через Кубу. По данным источников агентства, число военных может достигать 400. Reuters предполагает, что речь может идти о ЧВК Вагнера, которая ранее упоминалась в связи с конфликтами на Украине и Сирии.