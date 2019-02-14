СКР и МВД провели обыски в нескольких регионах из-за кражи 20 миллионов у "Фонда развития Нового Уренгоя"

СКР и центральный аппарат МВД начали масштабное расследование хищений в "Фонде развития муниципального образования Новый Уреной", который сейчас – в процессе ликвидации (конкурсный управляющий – Оксана Комиссарова). Силовики уже наведались по десяткам адресов в Москве, Московской, Тюменской и Орловской областях, пришли они и в администрацию Ямала. В подмосковном Одинцово задержан исполнительный директор фонда Константин Михайлицкий, сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, махинации с деньгами фонда были в 2016–17 гг., когда исполнительным директором организации был житель подмосковного Одинцово Константин Михайлицкий. Речь якобы идёт о том, что незадолго до своего краха фонд решил взять заведомо невозвратные займы под залог недвижимости, которой у него в Новом Уренгое было много. В частности, речь идёт о площадях в местных бизнес-центрах, которые сдавались в аренду.

После того, как Михайлицкий не смог рассчитаться по долгам, имущество фонда за бесценок ушло на торги, а купили его подконтрольные злоумышленникам фирмы. Пока речь идёт о том, что таким способом вывели 20 млн руб. Михайлицкий задержан 12 февраля в подмосковном поселке Княжичи. В тот же день его доставили на Ямал, где вскоре должны арестовать.

В рамках обысков изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, черновики и другие улики, которые, по мнению правоохранителей, подтверждают факты хищения денег фонда. Сыщики не исключают, что в будущем в материалах расследования могут появиться имена чиновников городского и регионального уровней, некоторые из которых проходят по делу свидетелями.