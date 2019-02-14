СКР и МВД провели обыски в нескольких регионах из-за кражи 20 миллионов у "Фонда развития Нового Уренгоя"

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ямало-Ненецкий АО

СКР и МВД провели обыски в нескольких регионах из-за кражи 20 миллионов у "Фонда развития Нового Уренгоя"

СКР и центральный аппарат МВД начали масштабное расследование хищений в "Фонде развития муниципального образования Новый Уреной", который сейчас – в процессе ликвидации (конкурсный управляющий – Оксана Комиссарова). Силовики уже наведались по десяткам адресов в Москве, Московской, Тюменской и Орловской областях, пришли они и в администрацию Ямала. В подмосковном Одинцово задержан исполнительный директор фонда Константин Михайлицкий, сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, махинации с деньгами фонда были в 2016–17 гг., когда исполнительным директором организации был житель подмосковного Одинцово Константин Михайлицкий. Речь якобы идёт о том, что незадолго до своего краха фонд решил взять заведомо невозвратные займы под залог недвижимости, которой у него в Новом Уренгое было много. В частности, речь идёт о площадях в местных бизнес-центрах, которые сдавались в аренду.

После того, как Михайлицкий не смог рассчитаться по долгам, имущество фонда за бесценок ушло на торги, а купили его подконтрольные злоумышленникам фирмы. Пока речь идёт о том, что таким способом вывели 20 млн руб. Михайлицкий задержан 12 февраля в подмосковном поселке Княжичи. В тот же день его доставили на Ямал, где вскоре должны арестовать.

В рамках обысков изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, черновики и другие улики, которые, по мнению правоохранителей, подтверждают факты хищения денег фонда. Сыщики не исключают, что в будущем в материалах расследования могут появиться имена чиновников городского и регионального уровней, некоторые из которых проходят по делу свидетелями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР и МВД провели обыски в нескольких регионах из-за кражи 20 миллионов у "Фонда развития Нового Уренгоя"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Фонда развития муниципального образования Новый Уренгой, Константин Михайлицкий, СКР, МВД, хищение, расследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2019 10:07 Мск СК: В махинациях "Фонда развития Нового Уренгоя" замешаны сотрудники мэрии газовой столицы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 387

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети