Ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, выписывают из больницы

Одиннадцатимесячного ребенка, пострадавшего при обрушении подъезда в Магнитогорске, сегодня выписывают из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог, также врачи будут встречать ребенка в аэропорту. Но стационарного лечения Ване не требуется, он отправится домой, где его будут патронировать медики. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации для ребенка", - отметили в минздраве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.