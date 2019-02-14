В Перми полуторагодовалый ребенок госпитализирован после пожара в пятиэтажном доме

В Перми полуторагодовалый ребенок госпитализирован в лечебное учреждение под наблюдение врачей после пожара в пятиэтажном доме на ул. Серебрянский проезд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании пожарные получили 13 февраля в 20.57 по местному времени: в пятиэтажном доме коридорного типа загорелось помещение колясочной на первом этаже. До прибытия первых пожарных подразделений часть жителей самостоятельно вышли на улицу. Жильцов верхних этажей эвакуировали спасатели. Всего было спасено 22 человека, в том числе два ребенка. Погибших на пожаре нет.

Площадь горения составила 10 кв. м. В тушении принимал участие 21 человек личного состава, шесть единиц техники. Пожар был ликвидирован в 21.07 местного времени. В настоящее время сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по факту пожара проводят проверку. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.