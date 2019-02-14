14 Февраля 2019
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Происшествия Сибирский ФО В России

Задержан заместитель председателя СО РАН

В Новосибирске задержан заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию, Иван Благодырь, отвечающий за управление имуществом.

Правоохранительные органы от комментариев отказались. Задержанный конвоирован на Дальний Восток, сообщил ТАСС источник в руководстве СО РАН.

В 2013 году Благодырь покинул пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. Его отставку принял премьер-министр Дмитрий Медведев.

По неофициальной информации, Благодырь покинул свое место, так как не испытывал прежнего интереса к работе.

До этого Иван Благодырь был советником председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России", главой ОАО РАО "ЕЭС Востока" и ЗАО "Инновационная компания САН".

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Задержан заместитель председателя СО РАН

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Теги: иван благодырь, сибирское отделение ран



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