"Она мне на фиг не нужна". Михеев объяснил, почему выгнал из студии "Кто против?" украинку Соколовскую

Политолог, ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев объяснил, почему выгнал из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую. Он пообещал, что в его передаче она больше не появится.

Как напоминает ПолитЭксперт, Соколовская во время эфира объявила, что поджог в Одессе 2 мая 2014 года якобы совершили "зашедшие из Приднестровья спецназовцы России". Находившаяся в студии журналистка Анна Шафран назвала эти слова "запредельными по мерзости и позорными". Соколовская в ответ призвала "смириться с фактами и лечить нервы".

"Идите отсюда, до свидания, вы свободны! Если бы это был кто-то другой - я бы вышвырнул его за шиворот!", - не выдержал Сергей Михеев и выставил украинку из студии.

Видео с выдворением Соколовской смотреть с 57-й минуты

Теперь он решил объяснить, почему сделал это. По его словам, в программе Соколовская больше не появится.

"Она мне на фиг не нужна", - заявил политолог.

"Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил с площадки", - приводит слова Михеева ФАН.

Он добавил, что и другие эксперты с Украины, которых приглашают на российские ток-шоу, иногда ведут себя "не очень нормально, но не так по-хамски, как Соколовская".

"Я периодически буду их удалять, это будет происходить в данной программе, пока я там нахожусь", - пообещал Сергей Михеев.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года ведущий ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога.