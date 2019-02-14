Россия столкнется с профицитом бензина

В России сформировался профицит перерабатывающих мощностей по выпуску бензина.

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В 2018 г. после запуска новых установок на "Танеко" и Антипинском НПЗ производство топлива увеличилось на 2 млн т, но внутренний спрос на бензин растет медленно, указывают аналитики Argus Consulting. Из-за этого российские НПЗ могут столкнуться с проблемами сбыта.

Вместе с тем до 2026 года модернизация пройдет еще на девяти НПЗ, после чего выпуск бензина класса "Евро-5" увеличится на три миллиона т, пишут "Ведомости".

Как сообщало Накануне.RU, по прогнозу Минэнерго, к 2024 г. – моменту завершения налогового маневра – объемы нефтепереработки в России могут сократиться на 30 млн т.