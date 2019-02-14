14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

Россия столкнется с профицитом бензина

В России сформировался профицит перерабатывающих мощностей по выпуску бензина.
Читайте также:

В 2018 г. после запуска новых установок на "Танеко" и Антипинском НПЗ производство топлива увеличилось на 2 млн т, но внутренний спрос на бензин растет медленно, указывают аналитики Argus Consulting. Из-за этого российские НПЗ могут столкнуться с проблемами сбыта.

Вместе с тем до 2026 года модернизация пройдет еще на девяти НПЗ, после чего выпуск бензина класса "Евро-5" увеличится на три миллиона т, пишут "Ведомости".

Как сообщало Накануне.RU, по прогнозу Минэнерго, к 2024 г. – моменту завершения налогового маневра – объемы нефтепереработки в России могут сократиться на 30 млн т.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия столкнется с профицитом бензина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: НПЗ, Антипинский НПЗ, бензин, топливо,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 387

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети