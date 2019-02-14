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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми ушло в суд дело владельца ЗУМК, которому вменяют многомиллионные долги по налогам и зарплате

В Перми ушло в суд дело собственника группы компаний ЗУМК Александра Поздеева, директора и бухгалтера коммерческих организаций города. Их судят по различным статьям УК, среди ни – уклонение от уплаты налогов и невыплата зарплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, 28 февраля 2014 – 14 мая 2017 гг. Поздеев, зная о налоговом долге входящих в ЗУМК "Уралгорнефтемаш" и "Литмашпро-М" в 113 млн руб., решил скрыть имеющиеся на счетах деньги, чтобы не платить налоги.

Примерно в это же время у "Литмашпро-М" и также входящей в ЗУМК "ПО ГШМ" накопились долги по зарплате перед работниками. Первая контора должна была 115 сотрудникам 8,7 млн руб., вторая – 212 людям 13,5 млн руб. Поздеев поручил директорам компаний не платить подчинённым, полагают следователи. Также с 1 января 2013 по 28 марта 2015 гг. Поздеев, возглавляя компанию "ЗУМК-Инжиниринг" и владея ею, с помощью главбуха предприятия не заплатил налоги в сумме 20,3 млн руб. Дело ушло в суд. Отметим, ранее "ЗУМК-Инжиниринг" была должна 53 работниками за ноябрь-декабрь 2017 г. 3,1 млн руб. Деньги нашлись только после вмешательства прокуратуры. Также директора дисквалифицировали на год.

Александр Поздеев, президент Западно-Уральского машиностроительного концерна (2014)|Фото: business-class.su

Напомним, 6 октября 2015 г. в квартире Поздеева прошёл обыск. Проводили его сотрудники краевого Следственного комитета в компании спецназа. Он прошёл в рамках дела о налоговом долге в 20,3 млн руб. По мнению пресс-секретаря ЗУМК Елены Кошкиной, визит сотрудников СК был связан с законными действиями правоохранительных органов по встречным проверкам, так как Поздеев – генеральный директор ООО "ЗУМК-Инжиниринг", компании, которая является одной из сторон в ситуации, связанном со стройкой в Узбекистане.

В 2014 г. глава концерна был арестован в Ташкенте. Впоследствии ему предъявили обвинение по четырем статьям УК. Тогда ЗУМК связывал арест своего руководителя с невыполнением узбекской стороной обязательств по оплате строительных работ, общий долг – порядка $36 млн. Арест "вызывает сомнения по поводу отсутствия политической подоплеки в действиях узбекской стороны, поскольку результатом этих действий является фактическое вытеснение из Узбекистана указанных российских компаний без выплаты денежных средств за строительство", сказали тогда в компании. Позже Поздеев вышел под подписку о невыезде.

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В Перми ушло в суд дело владельца ЗУМК, которому вменяют многомиллионные долги по налогам и зарплате

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Теги: Александр Поздеев, ЗУМК, долги по зарплате, долги по налогам, уголовное дело



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