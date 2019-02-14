14 Февраля 2019
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Общество Курганская область

"Не бросайте мусор в унитаз!" Курганские коммунальщики тоннами вывозят на "Камазах" отходы из канализации

Компания "Водный союз" обращается к жителям Кургана с просьбой не бросать синтетические отходы в унитаз, так как это засоряет канализационную систему и может привести к серьезной аварии.

В 11 микрорайоне Заозерного коммунальщики вытащили из канализационного коллектора столько мусора, что он едва смог уместиться в кузове "Камаза".

"Это средства личной гигиены, ухода за детьми, влажные салфетки для оргтехники и мебели, для уборки помещений, а также иные синтетические материалы. Весь этот мусор при прохождении по системе канализации скрутился в огромные жгуты и намотался на защитные решетки", - отметил начальник цеха канализации "Водного союза" Александр Шастов.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", такое скопление мусора грозит остановкой канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

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"Не бросайте мусор в унитаз!" Курганские коммунальщики тоннами вывозят на "Камазах" отходы из канализации

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Теги: Водный союз, Курган, канализация, мусор, отходы, унитаз, засор



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