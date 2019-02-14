В Магнитогорске отказались от возведения мемориала на месте обрушившегося подъезда дома

В Магнитогорске не будут возводить монументов и памятников, а также мест для возложения цветов, напоминающих о трагедии. Проект благоустройства общественной территории у дома, где в результате взрыва 31 декабря произошло обрушение подъезда, обсудили с жителями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Концепцию представил главный архитектор города Дмитрий Хоменко. Он подчеркнул, что при разработке проекта архитекторы в первую очередь мы прислушивались к мнению жителей пострадавшего дома. В результате профессиональное сообщество сошлось во мнении, что на восстановленной территории не должно быть монументов, мест для возложения цветов и памятников, напоминающих о произошедшем.

В рамках проекта отремонтируют детский клуб, установят скамейки, высадят 39 деревьев. Территорию украсят цветочные клумбы.

Это предварительный проект, окончательный вариант будет утвержден после проведения технической экспертизы здания.

Жители высказались за установку тренажеров для занятий спортом, обустройство парковочных карманов и пешеходных дорожек, обрезку и снос старых деревьев, монтаж системы уличного освещения. Их пожелания внесут в итоговый протокол.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Позже стало известно, что жителям дома разрешат в нем остаться, если здание будет признано безопасным.