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Политика За рубежом

Абэ намерен пересмотреть стратегию переговоров с Россией, - СМИ

Япония пересмотрит стратегию по мирным переговорам с Россией, в случае, если сторонам уже в ближайшие месяцы не удастся достичь соглашения в этом вопросе, сообщает агентство Jiji Tsushinsha.

Изначально премьер Японии Синдзо Абэ надеялся на "широкое взаимопонимание" с Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Осаке в июне.

Но, как отмечает издание, сейчас мало шансов на достижение такой сделки в июне - Путин разъяснил, что должен соблюдать осторожность в вопросах двусторонних территориальных и мирных переговоров, учитывая, что все большее число россиян выступают против передачи южных Курил.

Ряд японских чиновников настаивает на возможном проведении переговоров после смены премьер-министра страны в сентябре 2021 года, сообщает Regnum.

Напомним, японский премьер-министр Синдзо Абэ заявлял, что новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале.

22 января Владимир Путин и Синдзо Абэ сделали заявленияпосле переговоров в Москве. Президент России отметил, что впереди у двух стран - длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения.

28 января Абэ заявил о намерении ускорить процесс переговоров с Россией о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года.

Между тем, в Москве проведут шествие и новый массовый митинг в защиту Южных Курил.Акция намечена на 17 марта.

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Абэ намерен пересмотреть стратегию переговоров с Россией, - СМИ

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Теги: япония, россия, мирный договор



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