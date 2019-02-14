В Лиге чемпионов впервые отменили гол с помощью системы VAR

Мадридский "Реал" на выезде одержал победу над амстердамским "Аяксом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч в голландской столице стал первым в истории ЛЧ, в которой была задействована система видеопомощи арбитрам (VAR).

На 37-й минуте матча хозяева открыли счет, но главный судья матча Дамир Скомина принял решение воспользоваться видеоповтором, после которого взятие ворот отменили.

Инцидент вызвал споры и активно обсуждался в сети.

Встреча в итоге завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1. В составе "королевского клуба" отличились Карим Бензема (60-я минута) и Марко Асенсио (87), у "Аякса" единственный мяч забил Хаким Зиех (75).

Напомним, что декабре прошедшего года исполкомом УЕФА было принято решение, что видеоповторы введут в плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальных матчах Лиги наций. А с сезона-2019/20 VAR будет действовать на всех еврокубковых матчах.

В другом матче плэй-офф, состоявшемся в среду, английский "Тоттенхэм" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:0. Ответные встречи в Испании и Германии пройдут 5 марта.