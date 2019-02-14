Новый департамент Минэнерго займется IT-безопасностью ТЭКа

Министерство энергетики России меняет структуру. В ведомстве упраздняются три департамента, на смену им созданы три новых. В функционал одного их них входит работа по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры ТЭКа.

В министерстве были упразднены два департамента: департамент административной и законопроектной работы и департамент государственной службы и мобилизационной подготовки, рассказала замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. В структуре появятся три новых департамента: департамент законопроектной работы и развития кадрового потенциала, департамент лицензирования энергосбытовой деятельности и департамент экономической безопасности в ТЭК, пишет "Прайм".

Последний среди прочего будет курировать работу по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры. По словам Бондаренко, сейчас эту работу курируют специальные правоохранительные органы, ФСТЭК.

"В новом департаменте будет функционал аккумулирования всей этой информации и взаимодействия с правоохранительными органами, ФСТЭК по этому поводу", - приводит ее слова агентство.