14 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР

Додон не намерен подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России

МИД Молдавии направил правительству республики запрос об отзыве посла Андрея Негуцу из России. Об этом сообщает портал Omega со ссылкой на пресс-секретаря молдавского внешнеполитического ведомства Александра Ройтмана.

Кроме того, 13 февраля в МИД Молдавии вызвали российского посла Олега Васнецова. Ему вручили ноту, в которой говорилось, что Москва не предоставила Кишиневу информацию об освобожденных из афганского плена молдавских летчиках.

В свою очередь президент Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ об отзыве посла, передает РИА Новости. Он также выразил надежду, что враждебное ему правительство не сможет принять соответствующее решение.

Напомним, ранее Додона отстраняли от управления страной в сентябре 2018 года. Тогда, вопреки воле президента, министерские должности получили двое представителей Демократической партии, после того как сам Додон отправил в отставку министра здравоохранения, соцзащиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

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Додон не намерен подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России

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Теги: молдавия, посол, игорь додон



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