14 Февраля 2019
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В Нижнем Тагиле продлили карантин по гриппу и ОРВИ

Власти Нижнего Тагила приняли решение продлить на неделю карантинные мероприятия в городе, а также запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях. Решение было принято на заседании штаба по гриппу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.
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Ограничительные меры продлили в связи с тем, что в городе остается достаточно высокий уровень заболеваемости. По информации представителя Роспотребнадзора Ольги Котовой, за два дня текущей недели показатель снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, однако в разных районах Нижнего Тагила наблюдается рост ОРВИ и гриппа среди взрослых.

В начале недели количество граждан, которые обращались в больницы с высокой температурой, увеличилось. В поликлиниках и больницах сейчас действует масочный режим, потоки здоровых и больных пациентов разделены, а также не допускается скопление в коридорах большого количества людей. Однако врачи принимают всех горожан, кто приходит на прием.

По состоянию на 13 февраля в Нижнем Тагиле закрыто на карантин 22 группы в 20 детских садах и 15 классов в семи образовательных учреждениях. Карантинные мероприятия будут сняты после стабилизации ситуации по гриппу и ОРВИ.

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В Нижнем Тагиле продлили карантин по гриппу и ОРВИ

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Теги: карантин, заболевание, грипп, ОРВИ, школьники



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