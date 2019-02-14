14 Февраля 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Тюменские приставы арестовали "Porsche Macan" за неуплату 459 штрафов

Компания ООО "Капитал" накопила 459 штрафов от ГИБДД на общую сумму 700 тыс. руб.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и установили, что правила дорожного движения нарушались на автомобиле "Porsche Macan", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Сотрудники неоднократно выезжали по адресу компании, но оказалось что адрес не действительный.

Пристав-исполнитель объявил автомобиль в розыск, позже он был обнаружен на стоянке гипермаркета "Лента". Водитель авто ушла в магазин.

Сейчас автомобиль арестован.

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Тюменские приставы арестовали "Porsche Macan" за неуплату 459 штрафов

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Теги: Porsche Macan, приставы, автомобиль, штраф



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