Тюменские приставы арестовали "Porsche Macan" за неуплату 459 штрафов
Компания ООО "Капитал" накопила 459 штрафов от ГИБДД на общую сумму 700 тыс. руб.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство и установили, что правила дорожного движения нарушались на автомобиле "Porsche Macan", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
Сотрудники неоднократно выезжали по адресу компании, но оказалось что адрес не действительный.
Пристав-исполнитель объявил автомобиль в розыск, позже он был обнаружен на стоянке гипермаркета "Лента". Водитель авто ушла в магазин.
Сейчас автомобиль арестован.