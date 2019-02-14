Тюменские приставы арестовали "Porsche Macan" за неуплату 459 штрафов

Компания ООО "Капитал" накопила 459 штрафов от ГИБДД на общую сумму 700 тыс. руб.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и установили, что правила дорожного движения нарушались на автомобиле "Porsche Macan", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Сотрудники неоднократно выезжали по адресу компании, но оказалось что адрес не действительный.

Пристав-исполнитель объявил автомобиль в розыск, позже он был обнаружен на стоянке гипермаркета "Лента". Водитель авто ушла в магазин.

Сейчас автомобиль арестован.