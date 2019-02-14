Жалобы на застройщиков, нарушения прав коренного населения и отсутствие льгот. О чём югорчане просили замгенпрокурора

В Ханты-Мансийске на личный приём к заместителю генпрокурора страны Юрию Гулягину с жалобами обратились 15 человек. Среди проблем югорчан – некачественная работа застройщиков, сложности с получением социальных выплат и невозможность отдать ребёнка в детский сад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО.

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Группа сургутян обжаловала действия застройщика, который вовремя не подвел коммуникации к дому, возведенному по схеме долевого строительства. Ещё одна женщина из экономической столицы Югры пожаловалась Гулягину на то, что не может въехать в купленную квартиру, потому что сдачу дома много раз переносили.

Житель села Цингалы принёс Гулягину коллективную жалобу на незаконное перекрытие доступа коренных жителей к местам сбора дикоросов и вылова рыбы. Поводами для визита к замгенпрокурора двух жителей Ханты-Мансийска стали необоснованные отказы в присвоении звания "Ветеран труда" и назначении первой группы инвалидности. Из-за этого люди не могли получить положенные льготы.

Среди других озвученных проблем – некачественное оказание услуг ЖКХ, безосновательное начисление управляющими организациями коммунальных платежей, отказ в предоставлении служебного жилья и места детском саду и другие.

Также Гулягин в рамках визита провёл расширенное заседание коллегии окружной прокуратуры, на котором рассмотрены итоги её работы за 2018 г. Многие проблемы региона требует дополнительного вмешательства. Так, сохраняются долги по зарплате, большая часть которых приходится на предприятия-банкроты.