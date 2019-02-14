14 Февраля 2019
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Россия

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Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

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Происшествия Центральный ФО

В Москве горел телецентр "Останкино"

В Москве в среду горел телецентр "Останкино". Огонь удалось оперативно потушить.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сигнал о возгорании по адресу Академика Королева, 12 поступил в 19 часов 20 минут. Выяснилось, что пожар случился в подвале здания на общей площади около 5 квадратных метров.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе огнеборцев уже в 19 часов 53 минуты возгорание было полностью ликвидировано.

Как уточнили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. Причина пожара сейчас устанавливается.

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В Москве горел телецентр "Останкино"

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Теги: Москва, Останкино, пожар, МЧС



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