В Москве горел телецентр "Останкино"

В Москве в среду горел телецентр "Останкино". Огонь удалось оперативно потушить.

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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сигнал о возгорании по адресу Академика Королева, 12 поступил в 19 часов 20 минут. Выяснилось, что пожар случился в подвале здания на общей площади около 5 квадратных метров.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе огнеборцев уже в 19 часов 53 минуты возгорание было полностью ликвидировано.

Как уточнили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. Причина пожара сейчас устанавливается.