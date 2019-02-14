В Копейске ввели режим ЧС после жалоб жителей на смог из-за пожаров на выработанных угольных шахтах
Основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари из-за эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино.
В мэрии рассказали, что тушение очагов пожара будет происходить путем укрытия не сгораемым грунтом с последующей герметизацией участков слоем глины.
"Органы управления, силы и средства РСЧС Копейского муниципального звена переведены на круглосуточный режим работы. В зону ЧС ограничен доступ посторонних лиц", - добавили в пресс-службе администрации.