14 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Копейске ввели режим ЧС после жалоб жителей на смог из-за пожаров на выработанных угольных шахтах

В Копейске введен режим чрезвычайной ситуации из-за эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари из-за эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино.

В мэрии рассказали, что тушение очагов пожара будет происходить путем укрытия не сгораемым грунтом с последующей герметизацией участков слоем глины.

"Органы управления, силы и средства РСЧС Копейского муниципального звена переведены на круглосуточный режим работы. В зону ЧС ограничен доступ посторонних лиц", - добавили в пресс-службе администрации.


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В Копейске ввели режим ЧС после жалоб жителей на смог из-за пожаров на выработанных угольных шахтах

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Теги: ЧС, режим ЧС, смог, эндогенные пожары, шахты,



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