В "ЮТэйр" объяснили почему женщине с детьми-инвалидами пришлось купить 13 билетов на рейс "Курган - Москва"

В авиакомпании "ЮТэйр" прокомментировали инцидент с покупкой женщиной 13 билетов для перелета из Кургана в Москву для своих детей-инвалидов, пишет РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, жительнице Хабаровска пришлось купить 13 билетов, так как ее дети-инвалиды были после операции и не могли самостоятельно передвигаться. Один ребенок и вовсе должен был транспортироваться в самолете лежа. В кассе аэропорта женщине сказали, что только один ребенок займет в самолете 9 мест. Сюжет, в котором рассказали об этой истории, вышел на телеканале "Россия1".

После этого в "ЮТэйр" сказали, что просто не знали о перевозке из Кургана в Москву матерью-одиночкой близнецов в инвалидных колясках.

"Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей", - говорится в сообщении "ЮТэйр".

По словам сотрудников авиакомпании, женщина должна была заранее оповестить о дате планируемого перелета, чтобы сотрудники успели установить в самолете необходимое спецоборудование для перевозки данной категории пассажиров.

Напомним, СК проводит доследственную проверку инцидента.