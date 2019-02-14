Продюсер BBC признался в постановочных съемках после химатаки в сирийской Думе

Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати подтвердил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

На своей странице в Twitter Далати написал, что тогда в больнице жертв химатаки не было, а все происходящее было постановкой.

"Все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта", - добавил он.

Truth is @James__Harkin got the basics right in terms of #Douma's "propaganda" value.

The ATTACK DID HAPPEN, Sarin wasn't used, but we'll have to wait for @OPCW to prove Chlorine or otherwise.

However, everything else around the attack was manufactured for maximum effect. https://t.co/abRvSIMV1L — Riam Dalati (@Dalatrm) 13 февраля 2019 г.

Продюсер также отметил, что атака была, зарин не был использован. Но следует дождаться выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы подтвердить, был ли использован хлор.

Напомним, атака произошла в апреле 2018 года в сирийском городе Дума. 7 апреля "Белые каски" распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе.

В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства - 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после появления информации о химатаке в Думе заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" ее постановочного характера. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

14 апреля коалиция США нанесла удары по правительственным войскам в САР.