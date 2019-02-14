Продюсер BBC признался в постановочных съемках после химатаки в сирийской Думе
Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати подтвердил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.
На своей странице в Twitter Далати написал, что тогда в больнице жертв химатаки не было, а все происходящее было постановкой.
"Все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта", - добавил он.
Truth is @James__Harkin got the basics right in terms of #Douma's "propaganda" value.— Riam Dalati (@Dalatrm) 13 февраля 2019 г.
The ATTACK DID HAPPEN, Sarin wasn't used, but we'll have to wait for @OPCW to prove Chlorine or otherwise.
However, everything else around the attack was manufactured for maximum effect. https://t.co/abRvSIMV1L
Продюсер также отметил, что атака была, зарин не был использован. Но следует дождаться выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы подтвердить, был ли использован хлор.
Напомним, атака произошла в апреле 2018 года в сирийском городе Дума. 7 апреля "Белые каски" распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе.
В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства - 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после появления информации о химатаке в Думе заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" ее постановочного характера. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".
При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.
14 апреля коалиция США нанесла удары по правительственным войскам в САР.