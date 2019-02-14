Рубль подешевел из-за угрозы введения санкций

Курсы евро и доллара на закрытии торгов в среду значительно повысились из-за сообщений о подготовке американскими сенаторами нового проекта о санкциях против России.

Курс доллара к рублю вырос на 0,78% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 66,40 рубля, курс евро - на 0,26%, до 74,84 рубля. При этом в пике курс доллара поднимался до 66,54 рубля, а курс евро - до 74,95 рубля, сообщает ТАСС.

Reuters сообщил, что группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом на Украине. Если проект закона будет принят Конгрессом и одобрен президентом Трампом, он будет включать новые ограничительные меры в отношении российского банковского и энергетического сектора, а также госдолга РФ.